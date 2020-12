Juve: Chiellini e Demiral in gruppo, assente solo Buffon

CHAMPIONS LEAGUE

In casa Juve arrivano indicazioni importanti per Andrea Pirlo dalla rifinitura in vista della sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev, in programma mercoledì sera. L'allenamento della vigilia dice infatti che l'emergenza difesa è rientrata: Chiellini e Demiral hanno infatti recuperato rispettivamente dalla lesione al bicipite femorale della coscia sinistra (prima di Lazio-Juve) e dall'elongazione del muscolo ileopsoas di destra (alla vigilia del match contro il Ferencvaros del 24 novembre). Unico assente Gigi Buffon: il portiere bianconero è sempre alle prese con fastidi muscolari.

Sia Chiellini che Demiral difficilmente scenderanno in campo contro la Dinamo. Più facile rivederli in occasione del derby di sabato alle 18 contro il Torino, quando avranno qualche giorno di allenamento in più nelle gambe. Bonucci, che si era fermato durante la sosta per le nazionali per un problema muscolare ed era tornato a disposizione per la gara di campionato di sabato scorso a Benevento dove era rimasto per 90' in panchina, dovrebbe tornare titolare e affiancare De Ligt.