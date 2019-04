Juve, Bernardeschi: "Ajax giovane e forte, servirà una grande Juve"

07/04/2019

"Ogni partita è una battaglia - ha proseguito Bernardeschi -. Sarebbe fantastico per tutti vincer ela Champions, ma innanzitutto è molto bello, un onore e un orgoglio essere ai quarti di finale. Detto ciò, chi lo sa... Potremmo anche arrivare fino in fondo ma credo che sia importante pensare partita dopo partita. Non si deve guardare troppo in avanti".



"Proveremo a vivere un'altra serata come quella contro l'Atletico per i tifosi e per il club. Sono queste le serate indimenticabili", ha aggiunto l'attaccante bianconero che poi ha spiegato cosa significhi per lui giocare nella Juve. "È una cosa davvero meravigliosa ed entusiasmante - ha raccontato a Uefa.com -. C'è indubbiamente pressione, ma è una pressione positiva che aiuta a tirare fuori il meglio da se stessi. Essere parte di un club così grande, di una squadra così importante, che ha avuto tanti grandi giocatori nel corso degli anni, è un privilegio, un onore e un qualcosa di cui essere orgogliosi".



"Ho sempre detto che il mio vero punto di forza è la mia forza mentale, più delle mie caratteristiche tecniche o fisiche - ha proseguito -. Mi dà un piccolo vantaggio quando si tratta di raggiungere degli obiettivi". "Ho molti anni di carriera davanti a me - ha concluso - e quindi ci sono molte cose che spero di vincere, ma di sicuro voglio vincere la Champions League".