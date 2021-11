Juve, Allegri non fa drammi: "Buon primo tempo, puniti nella ripresa"

QUI JUVE

"Non sono arrabbiato, ma dovevamo però giocare meglio nel secondo tempo"

Dopo la pesante sconfitta col Chelsea, Massimiliano Allegri mastica amaro, ma non fa drammi. "Il Chelsea è una squadra di livello europeo, è campione d'Europa - ha spiegato il tecnico della Juve-. Abbiamo fatto una grande gara all'andata. Oggi abbiamo fatto un buon primo tempo, poi siamo stati puniti nella ripresa". "Non sono arrabbiato, dovevamo però giocare meglio nella ripresa", ha aggiunto. Getty Images

"Il primo tempo ha fatto bene la squadra e potevamo far meglio in qualche occasione, poi loro hanno continuato a spingere dando un'ottima pressione - ha proseguito Allegri -. Il secondo e il terzo gol l'abbiamo preso in maniera leggera". "Dispiace aver preso quattro gol, ma l'obiettivo è stato raggiunto e dobbiamo pensare già alla gara di sabato con l'Atalanta", ha aggiunto.

"Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo perso troppe palle cercando di veriticalizzare subito e dovevamo tenere di più la palla - ha continuato il tecnico bianconero -. Su questo aspetto dobbiamo migliorare. In certe gare bisogna saper abbassare il ritmo. Il Chelsea è Campione d'Europa, è in un grande momento e sta bene fisicamente".

"All'andata abbiamo fatto una gara completamente diversa e siamo stati più attenti alla fase difensiva - ha aggiunto -. Stasera nei secondi 45' abbiamo mollato e abbiamo subito gol". "Ci vuole equilibrio e calma - ha proseguito Allegri -. Sappiamo quali sono i nostri pregi e difetti. Dobbiamo lavorare sui nostri limiti e attraverso queste serate si può migliorare".

Poi qualche considerazione sulle condizioni di alcuni giocatori e sulla formazione scelta per affrontare il Chelsea. "Kulusevski ieri è stato dal dentista e ha avuto un problema, non era in condizione - ha spiegato -. Dybala aveva solo mezz'ora nelle gambe, non abbiamo perso 4-0 perché hanno giocato solo 4 centrocampisti".