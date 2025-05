Inter, tifosi pazzi di gioia: notte di festa per le strade di Milano

La gioia incontenibile del popolo interista, scoppiata al fischio finale, è andata avanti per molte ore. Questo incredibile entusiasmo non si vedeva da tempo, segno che il miracolo di Inzaghi è stato vissuto con enorme trasporto e che l'ostacolo Barcellona fosse da tutti percepito come importante e decisivo per poter arrivare ad alzare la coppa. Ora l'appuntamento è per la finale di Monaco di Baviera nella speranza che queste scene di giubilo possano ripetersi per festeggiare il trionfo nerazzurro.