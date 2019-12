Inter, Moratti: "Con il Barcellona è una finale da vincere, mi fido di Conte e della squadra"

"Inter-Barcellona è sempre speciale, per la storia, per il prestigio e per la grande qualità delle due squadre. È sempre come una finale. Nessuno vuole fallire, ci sono molte aspettative da entrambe le parti e

sono sicuro che vedremo un grande spettacolo a San Siro". L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti presenta così la grande sfida di Champions di martedì sera a San Siro. "L'Inter deve scendere in campo con un solo obiettivo, vincere, non pensare molto al risultato del Borussia Dortmund o alla perdita di tempo nei calcoli matematici. Mi fido completamente di Conte e della sua squadra".