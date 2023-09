Inter, Milan, Napoli e Lazio debuttano in Champions: i numeri con le avversarie

IN CAMPO MARTEDI' E MERCOLEDI'

Iniziano i rossoneri martedì alle 18.45, quando a San Siro arriva il Newcastle dell'ex Tonali

© Getty Images Torna la Champions League e scendono in campo le italiane nella prima giornata della fase a gironi. Il primo è il Milan, che esordirà nella nuova edizione martedì 19 alle 18.45 a San Siro contro il Newcastle dell'ex Tonali. Alle 21 sarà la volta della Lazio, impegnata all'Olimpico contro l'Atletico Madrid. Mercoledì toccherà all'Inter vice campione d'Europa, impegnata nella trasferta spagnola di San Sebastian contro la Real Sociedad (ore 21), e al Napoli, che comincerà in Portogallo sul terreno dello Sporting Braga (ore 21). Le statistiche Opta contro i rispettivi avversari.

LE STATISTICHE DI MILAN-NEWCASTLE (19/9, ORE 18.45)

Questo è il primo incontro ufficiale tra Milan e Newcastle: i rossoneri hanno vinto solo una delle ultime 11 partite contro squadre inglesi (2N, 8P), il successo è però arrivato con il Tottenham nella scorsa stagione di Champions League (1-0 al Meazza).

Il Newcastle ha ottenuto un successo nell'ultima trasferta europea contro squadre italiane, battendo il Palermo 1-0 nella Coppa UEFA 2006/07. Prima di quella, i Magpies non erano riusciti a vincere nessuna delle prime quattro gare fuori casa in Italia (2N, 2P).

Questa sarà la 20ª partecipazione del Milan in Champions League, solo la Juventus (23) ne conta di più tra le squadre italiane. Dopo sette stagioni di assenza tra il 2014-15 e il 2020-21, questa è la terza edizione consecutiva dei rossoneri nella competizione.

Semifinalista la scorsa stagione, il Milan è stato eliminato nella fase a gironi solo in una delle ultime 14 partecipazioni alla Champions League (nel 2021-22).

Questa sarà la terza stagione del Newcastle in Champions League, dopo il 1997-98 e il 2002-03. La sua ultima partita nel torneo risale a 20 anni e 184 giorni fa, l'intervallo più lungo per una squadra inglese nella competizione.

Nella sua ultima partecipazione alla Champions League (2002-03), il Newcastle è diventata la prima squadra a perdere le prime tre partite di un’edizione e a riuscire a qualificarsi per il turno successivo. L’Atalanta nel 2019-20 è l’unica altra formazione ad esserci riuscita da allora.

Il Milan ha vinto le ultime due partite nella fase a gironi della Champions League (4-0 v Dinamo Zagabria e 4-0 v Salisburgo), i rossoneri potrebbero ottenere tre successi di fila in questa fase per la prima volta dal settembre 2006 con Carlo Ancelotti alla guida.

Il Newcastle ha vinto solo il 22% delle partite fuori casa in Champions League (2V, 2N, 5P) rispetto al 56% di successi in gare casalinghe nel torneo (5V, 0N, 4P).

Solo Vinícius Júnior (47) ha completato più dribbling di Rafael Leão (39) nella scorsa stagione di Champions League; il portoghese è stato il giocatore con il valore più alto sia di Expected goals (1.2) che di Expected assists (1.2) a seguito di dribbling nella scorsa edizione del torneo.

Il centrocampista del Newcastle Sandro Tonali ha giocato tutte e 12 le partite del Milan nella scorsa stagione di Champions League, per un totale di 1.053 minuti: record sia per un giocatore del Milan che per un calciatore di movimento nel 2022/23.



LE STATISTICHE DI LAZIO-ATLETICO MADRID (19/9, ORE 21)

Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Lazio e Atlético Madrid in Champions League. L'ultima volta che si sono incontrate risale ai sedicesimi di finale dell’Europa League 2011/12, con la squadra spagnola che vinse 3-1 a Roma e 1-0 in casa.

L'Atlético Madrid ha perso tre delle ultime cinque partite di Champions League contro squadre italiane (V1, 1N), dopo essere rimasto imbattuto nelle prime sette sfide contro queste avversarie (5V, 2N). Dall’altra parte, la Lazio ha vinto solo una delle sei gare contro avversarie spagnole nel torneo (2N, 3P).

Dopo essere stata eliminata nella fase a gironi in tre edizioni consecutive di Champions League (2001-02, 2003-04 e 2007-08), la Lazio è rimasta imbattuta in questa fase del torneo nella sua ultima partecipazione nel 2020-21, qualificandosi per gli ottavi di finale (2V, 4N).

La Lazio ha sempre subito gol nelle ultime 19 partite di Champions League, dopo la vittoria per 2-0 in casa del Besiktas nel settembre 2003. Si tratta della striscia più lunga senza clean sheet tra le squadre italiane nella competizione, al pari di quella della Roma (19 tra il 2010 e il 2015).

L'Atlético Madrid non ha superato la fase a gironi nella scorsa stagione della Champions League e non è mai stato eliminato ai gironi in due edizioni consecutive del torneo.

L'Atlético Madrid ha mantenuto la porta inviolata nel 43% delle partite di Champions League (50/117). Tra tutte le squadre con almeno due stagioni disputate nella competizione, solo il Chelsea (44%) ha una percentuale di clean sheet più alta.

La Lazio è la terza squadra italiana allenata da Maurizio Sarri in Champions League (dopo Napoli e Juventus), solo Carlo Ancelotti ha guidato più club italiani diversi nella competizione (4 – Juventus, Milan, Napoli e Parma).

Questa sarà l'11ª stagione di Diego Simeone in Champions League da allenatore dell'Atlético Madrid (ogni edizione dal 2013-14). Simeone conta 95 partite alla guida del club in Champions League, tra gli allenatori solo Alex Ferguson (190 con il Man Utd) e Arsène Wenger (177 con l'Arsenal) ne vantano di più con una singola squadra nel torneo.

Daichi Kamada ha trovato il gol in tutte le sue ultime tre presenze nella fase a gironi della Champions League (tre reti la scorsa stagione). Infatti, Jude Bellingham (4) è stato l'unico centrocampista centrale a segnare di più nella fase a gironi del torneo nel 2022/23.

Tra i calciatori che attualmente giocano per un club europeo, Antoine Griezmann (30 reti) è uno dei soli due ad aver segnato in tutte le ultime nove edizioni della Champions League, insieme a Robert Lewandowski.



LE STATISTICHE DI SPORTING BRAGA-NAPOLI (20/9, ORE 21)

Questo è il primo incontro competitivo tra Braga e Napoli. La squadra portoghese ha perso le ultime quattro partite contro squadre italiane in tutte le competizioni, più di recente due volte contro la Fiorentina nella scorsa stagione di Conference League.

Il Napoli ha vinto le ultime due partite contro squadre portoghesi, battendo il Benfica sia in casa che in trasferta nella fase a gironi della Champions League 2016/17. Non ha mai vinto tre incontri consecutivi con squadre portoghesi in passato.

Il Braga parteciperà per la terza volta alla Champions League, ed è uscito nella fase a gironi sia nel 2010/11 che nel 2012/13.

Nessuna delle 12 partite del Braga in Champions League è finita in pareggio (4V, 8P), è il maggior numero di partite giocate da una squadra senza alcun pareggio nella competizione.

Questa sarà l'ottava partecipazione del Napoli in Champions League. Nella scorsa stagione ha raggiunto i quarti di finale, la propria miglior prestazione nella competizione.

Il Braga ha perso tutte e tre le partite casalinghe nella precedente partecipazione alla Champions League nel 2012/13, perdendo contro Cluj, Manchester United e Galatasaray nella fase a gironi. Nel complesso, ha perso sei delle ultime sette partite nella competizione, con l'eccezione di una vittoria in trasferta contro il Galatasaray nell'ottobre 2012.

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ha vinto solo due delle sue ultime 15 partite nella fase a gironi di Champions League (6N, 7P), e non è mai riuscito a vincere due partite consecutive nella fase a gironi con Lille, Roma e Lione.

Il Braga ha perso due delle ultime tre partite casalinghe nelle competizioni europee principali (1V), perdendo contro Union Saint-Gilloise e Fiorentina nella scorsa stagione. Questo è lo stesso numero di sconfitte subite nelle precedenti 17 partite casalinghe in queste competizioni (11V, 4N).

L'attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha segnato in ciascuna delle sue ultime tre presenze in Champions League, realizzando quattro gol in totale. Potrebbe diventare il primo giocatore del Napoli a segnare in quattro presenze consecutive nella competizione.

Solo Jack Grealish (26) ha generato più conclusioni dopo un dribbling rispetto a Khvicha Kvaratskhelia del Napoli nella scorsa stagione di Champions League (23 - 17 tiri, sei occasioni create).

LE STATISTICHE DI REAL SOCIEDAD-INTER (20/9, ORE 21)

Gli unici incontri precedenti tra Real Sociedad e Inter si sono svolti nella Coppa UEFA 1979/80, con gli italiani che hanno vinto 3-2 nel punteggio aggregato (3-0 in casa, 0-2 in trasferta).

L'Inter ha vinto solo una delle sue 13 trasferte contro squadre spagnole in Champions League (2N, 10P), con una vittoria per 5-1 contro il Valencia nella fase a gironi del 2004/05.

Questa sarà la terza partecipazione della Real Sociedad in Champions League, avendo raggiunto gli ottavi di finale nella stagione 2003/04 e la fase a gironi nel 2013/14.

Dopo aver vinto le prime due partite di Champions League nel settembre 2003, la Real Sociedad non ha ottenuto vittorie nelle ultime 12 partite nella competizione (4N, 8P).

La Real Sociedad ha segnato solo un gol nelle ultime otto partite di Champions League, mentre in casa non ha segnato in cinque delle sette partite disputate nella competizione (due gol segnati in totale).

Dopo essere stata eliminata nella fase a gironi della Champions League in tre stagioni consecutive tra il 2018/19 e il 2020/21, l'Inter ha raggiunto la fase a eliminazione diretta nelle ultime due edizioni, arrivando in finale nella scorsa stagione.

Nessuna squadra ha mantenuto più volta la porta inviola rispetto all’Inter nella scorsa stagione di Champions League, con otto clean sheet, il massimo registrato dai nerazzurri in una singola stagione.

Il prossimo gol dell'Inter sarà il 200º dei nerazzurri in Champions League: diventerà così la terza squadra italiana a raggiungere questo traguardo dopo la Juventus (344) e il Milan (250).

Tra tutte le squadre coinvolte nella Champions League e nell’Europa League nella scorsa stagione, solo il Fenerbahçe (7,6) ha concesso meno passaggi avversari per azione difensiva rispetto alla Real Sociedad (7,9) nel 2022/23.

Solo Kevin De Bruyne (6) ha fornito più assist di Federico Dimarco (5) dell'Inter nella scorsa Champions League, con i suoi cinque assist che rappresentano il massimo di un giocatore dell'Inter in una singola stagione della competizione dal tempo di Samuel Eto'o nel 2010/11 (5 assist).