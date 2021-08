Inter, Marotta: "Girone insidioso". Milan, Pioli: "Gruppo tostissimo ma stimolante"

COMMENTI AL SORTEGGIO

Il dg nerazzurro: "Inusuale avere gli avversari dell'anno scorso". Baresi: "Non partiamo battuti"

Prime reazioni al sorteggio dei gironi di Champions tra gli addetti ai lavori. "Girone insidioso - ha commentato il dg dell'Inter Beppe Marotta -, è inusuale affrontare nuovamente gli stessi avversari come Real e Shakhtar". Il Milan torna in Champions dopo sette anni contro Liverpool e Atletico: "Girone tostissimo, ma stimolante. Proveremo a fare cose importanti con entusiasmo".

INTER, MAROTTA: "GIRONE INSIDIOSO E INUSUALE"

"Inusuale ci siano tre squadre gia' affrontate l'anno scorso. Siamo ontenti di affrontare De Zerbi e poi c'e' la favola Sheriff". Cosi' l'ad dell'Inter Beppe Marotta commenta a Sky il girone di Champions League con Real Madrid, Shakhtar e Sheriff. "E' un girone insidioso, l'importante e' arrivare agli appuntamenti nella condizione migliore. Vincere al Bernabeu sara' un'impresa difficile", ha aggiunto.

MILAN, PIOLI E BARESI: "GRUPPO STIMOLANTE"

"E' un gruppo stimolante, difficilissimo, ma noi siamo il Milan ed e' giusto che il nostro nome sia accostato a dei club che come noi hanno fatto la storia". Lo ha detto l'allenatore del Milan Stefano Pioli commentando i sorteggi dei gironi di Champions League che vedono la squadra rossonera inserita nel Girone B con Atletico Madrid, Liverpool e Porto. "Insieme nel nostro gruppo facciamo 15 Champions League vinte. Ce lo aspettavamo, la Champions League e' questa e non vediamo l'ora di cominciare, proveremo a fare cose importanti", ha aggiunto il tecnico rossonero in una dichiarazione.

Franco Baresi: "Partendo dalla quarta fascia avremmo dovuto avere molta fortuna per evitare un girone di ferro. E' un gruppo molto difficile, ma non dobbiamo mai dimenticare chi siamo. Torniamo in Champions dopo sette anni, ma la nostra storia va sempre ricordata. La squadra è cresciuta molto e ci prepareremo con entusiasmo, godiamoci questo momento per sfidare squadre con grande storia. Possiamo fare partite importanti". Il Milan riparte dall'Atletico Madrid, ultima squadra affrontata sette anni fa: "E' sempre ostica da affrontare, ma tutte lo sono. Il Liverpool lo conosciamo, così come il Porto. Per tanti nostri ragazzi sarà la prima esperienza in Champions e avranno entusiasmo e voglia di fare bene". Per il Milan sarà la prima volta ad Anfield nella propria storia: "Abbiamo una squadra giovane e qualcuno con molta esperienza. Ci sarà un insieme di cose che ci permetterà di giocarci queste sfide senza partire battuti".

ATALANTA, MARINO: "CE LA GIOCHIAMO OVUNQUE E CONTRO CHIUNQUE"

Il dirigente dell'Atalanta Marino ha commentato così il girone con Villarreal e United: "Come difficoltà ha un valore intermedio, ma non dimentichiamo che queste due squadre si giocavano la finale di Europa League la scorsa stagione. Sono campi difficili in cui dovremo dare il meglio di noi stessi". La Dea ha già vinto in campi importanti: "Proveremo sempre a giocarcela con la filosofia di Gasperini, contro chiunque e dovunque. Non ci sono gironi facili in questa competizione".