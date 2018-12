Inter, Marotta: "Fiducioso per la Champions League"

11/12/2018

Giuseppe Marotta non è ancora ufficialmente un dirigente dell'Inter (anche se avrebbe già firmato il contratto) ma ragiona in nerazzurro da diversi giorni. Normale, quindi, che l'attenzione in queste ore si diriga alla partita contro il Psv Eindhoven che può dare il pass per la qualificazione agli ottavi di Champions League. "Fiducia nel Barcellona (che, vincendo, consentirebbe all'Inter di pareggiare ndr)? "Assolutamente sì ma soprattutto sta alle squadre italiane cercare di vincere. Spero nell'en plein, manca da tanti anni" ha detto al premio Andrea Fortunato.