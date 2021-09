Inter, lista Champions senza sorprese: fuori Satriano

Nessun novità di rilievo, e d'altronde non era nelle previsioni, per la lista Champions consegnata dall'Inter alla Uefa. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha alla fine rinunciato a Satriano. Regolarmente in lista tutti i nuovi (Dumfries, Calhanoglu, Dzeko e Correa) e anche Sanchez, Dimarco, Gagliardini, Vecino e Ranocchia.