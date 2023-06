Inter, Lautaro ritorna a Istanbul: "Grande delusione, ma torneremo più forti di prima"

© Getty Images

Lautaro Martinez non è riuscito a lasciare il segno, ha anche sprecato una ghiotta occasione e alla fine in casa Inter si sono ritrovati senza il loro trascinatore nella notte di Istanbul, la più importante degli ultimi 13 anni. L'attaccante argentino, su Instagram, ha confessato i suoi sentimenti dopo la finale di Champions League persa: "Fa male, molto male. La delusione per non aver riportato la coppa a casa è grande. Abbiamo fatto tutto il possibile per potervi regalare questa gioia, soprattutto a voi tifosi che siete sempre al nostro fianco. Sono molto orgoglioso di questa squadra, perché nonostante le difficoltà e i momenti negativi di questa stagione abbiamo sempre continuato a lavorare intensamente e in silenzio per raggiungere gli obiettivi e per portare l’Inter più in alto possibile dove merita di stare, come insegna la sua grande storia - ha scritto il Toro -. Vi garantisco, ce l’abbiamo messa tutta. Torneremo più forti. Grazie ragazzi. Grazie staff. Grazie tifosi. Grazie Inter. Lautaro".