Inter, Inzaghi: "Sento pochi elogi per questi ragazzi. Col Bayern ce la giocheremo"

Sul traguardo delle 200 panchine con l'Inter: "So cosa vuol dire allenare questa squadra, ho avuto tantissime gioie e qualche delusione ma si cerca di onorare ogni partita e ogni competizione per il bene del club". Una carriera che ha visto un'evidente crescita di Simone Inzaghi come allenatore: "Ogni giorno si impara. Il primo anno ci siamo giocati lo scudetto vincendo due trofei e arrivando agli ottavi di Champions. Questa è una squadra che ha nel dna di essere competitiva in ogni manifestazione, anche se c'è grande dispendio di energie. Per questo i ragazzi vanno abbracciati, lo faccio io come lo fanno i nostri tifosi".