Inter, Inzaghi: "Secondo tempo straordinario, vittoria meritata"

Il tecnico nerazzurro dopo la vittoria con il Benfica: "Siamo stati bravi nonostante pali, traverse e Trubin"

Simone Inzaghi si gode la vittoria contro il Benfica, che regala il primo posto alla sua Inter nel gruppo D. "Il primo tempo è stato equilibrato dove abbiamo avuto un paio di occasioni dove potevamo essere più lucidi - ha spiegato l'allenatore ai nostri microfoni -. Nella ripresa abbiamo aumentato l'intensità e i ragazzi sono stati strepitosi. Abbiamo vinto una partita meritandola contro un avversario di assoluto valore".

Inzaghi analizza così il match contro il Benfica. "Ai ragazzi ho fatto i complimenti. Questa squadra ha giocato sabato ed eravamo tornati da Salerno alle 3.30. Chi ha giocato dall'inizio ed è subentrato ho fatto i complimenti perché ho visto un secondo tempo di un'intensità incredibile - ha spiegato - Siamo stati bravi nonostante pali, traverse e Trubin. Siamo rimasti lucidi nonostante siano successe cose in cui potevamo essere più fortunata o bravi".

La sua Inter ha cambiato ritmo nella ripresa. "Ho detto ai ragazzi che eravamo stati in partita e concentrati. Giocavamo contro il Benfica, ho detto di rimanere lucidi e in partita, che potevamo far meglio alcune scelte. La squadra stasera ha avuto una concrnerezione e una voglia di vincere impressionanti e dobbiamo continuare così".