Inter, Inzaghi dopo l'1-0 all'Atletico: "Grande prestazione, peccato aver fatto solo un gol"

QUI INTER

Le parole del tecnico nerazzurro dopo l'andata degli ottavi di Champions: "Arnautovic? Contento per lui, per come è entrato e per come sta lavorando"

L'Inter si è aggiudicata il primo match contro l'Atletico Madrid vincendo 1-0 a San Siro l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Una sfida combattuta, sudata e decisa da Arnautovic nella ripresa: "Grande prestazione dei ragazzi, sono stati eccezionali contro un grandissimo avversario - ha commentato Simone Inzaghi a fine partita -. Il rammarico è aver vinto con un solo gol di scarto perché a Madrid sarà veramente difficile. Sono contento per Arnautovic, per come è entrato e per come sta lavorando in allenamento".

"Non abbiamo fatto un gran primo tempo anche se potevamo segnare - ha proseguito il tecnico nerazzurro a Mediaset -, ma poi nella ripresa siamo stati strepitosi e chi è entrato ci ha dato una grossa mano". La brutta notizia di serata è l'infortunio di Thuram a fine primo tempo: "Ha avuto un problema dopo uno scatto, ha sentito il muscolo indurirsi ma lo valuteremo nei prossimi giorni. Speriamo di non perderlo per troppo tempo".

"In questi sei mesi abbiamo fatto molto bene - ha confermato Inzaghi -, ma adesso arrivano quelli più importanti. Mi piace molto vedere come gioca la squadra, ma sappiamo che le difficoltà arriveranno. Noi dobbiamo lavorare come stiamo facendo e continuare così". Ottima la prestazione di Barella: "Ha fatto una buona gara come tutti gli altri compagni di squadra".

Anche gli esterni si sono rivelati un'arma per questa Inter: "Dumfries e Carlos Augusto sono entrati benissimo in campo, ma anche Dimarco e Darmian dopo l'ottimo lavoro di sacrificio. I quinti con questo modulo spingono molto e non dimentichiamo che abbiamo anche Buchanan che è un ottimo giocatore".