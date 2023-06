Inter, Mkhitaryan punta il City da titolare. Dzeko favorito su Lukaku

VERSO LA FINALE

L'armeno è pronto a tornare in gruppo e prendersi il posto a centrocampo. Il bosniaco è favorito sul belga da centravanti

L'Inter si sta preparando con attenzione ai minimi dettagli per la finale di Champions League contro il Manchester City. Nell'ultimo allenamento ad Appiano Gentile, Mkhitaryan ha lavorato in solitaria ma correndo sul campo e Simone Inzaghi dovrebbe riaverlo completamente a disposizione nel gruppo già da oggi. Se tutto procederà per il meglio sarà l'armeno la mezzala scelta titolare per colpire gli inglesi negli spazi. L'altro dubbio riguarda l'attacco: chi tra Dzeko e Lukaku affiancare a Lautaro Martinez.

Se da una parte lo stesso Inzaghi ha confermato di non aver ancora scelto il partner dell'argentino, lasciando aperta ogni porta e soprattutto qualche incertezza nella preparazione a Guardiola, visto che lo scenario e le caratteristiche cambiano parecchio in base alla scelta, la sensazione è che Dzeko sia sempre in vantaggio su Lukaku.

Se è vero che il centravanti belga è in grande condizione fisica, Inzaghi ha fiducia nella coppia d'attacco che lo ha portato fino ad Istanbul ma soprattutto ha visto una evoluzione da parte di Lukaku, capace di essere in partita da subito anche da subentrato. Potrebbe essere un fattore da considerare e che fa pendere l'ago della bilancia dalla parte del bosniaco.

In mezzo al campo, invece, Mkhitaryan dovrebbe recuperare per partire dall'inizio portando a una esclusione di lusso: Brozovic, infatti, sarebbe il candidato a lasciare il posto all'armeno con lo spostamento di Calhanoglu in regia.