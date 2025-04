Inter, che magia: battuto un Bayern con numeri da record

La tendenza al controllo del pallone e di conseguenza del gioco è confermata anche dal possesso palla. Un dato spesso esasperato in alcune interpretazioni, ma comunque interessante se funzionale alla costruzione/creazione di spazi anche dalla linea difensiva. Il Bayern è primo anche qui e il suo abituale 67,8 in Bundes, nonostante l’assenza del fulcro Musiala, è stato solo parzialmente contenuto al 59% dai nerazzurri, fermi al 41% rispetto alla loro media in Serie A, che supera il 58%. Comunque meno di Bologna (59) e OM (63,9%). Numeri non fini a sé stessi: i rossoblu hanno schiacciato anche il Napoli nel secondo tempo, confermandosi al quarto posto; il Marsiglia è in piena zona Champions nonostante le solite tensioni ambientali, un mercato movimentato in estate e a gennaio, qualche infortunio pesante.



FASE DIFENSIVA – Il più recente ha messo ko il difensore centrale argentino Balerdi, uno dei migliori della Ligue 1. Pur con le difficoltà conseguenti e 5 gol subiti nelle ultime due partite, l’OM mantiene una media di tiri in porta concessi di 3,8, poco più di Inter (3,5) e Liverpool (3,3). Impressiona per capacità di limitare le offensive avversarie il Bologna (2,8 come il Napoli e il catenacciaro Getafe, che però hanno numeri offensivi più bassi). Chi ne concede di meno? Il Bayern, ovviamente: solo 2,1 a partita. L’Inter all’Allianz Arena ne ha effettuati 4, con una percentuale realizzativa del 50%. I tiri concessi sono naturalmente l’effetto di tempo e spazio lasciati all’avversario nel proprio terzo difensivo. Pressare alto, difendersi con la palla e mantenere un baricentro avanzato riducono i pericoli, come conferma anche la quantità di passaggi concessi nel proprio terzo difensivo, 20,6 a gara in Bundes per il Bayern. L’Inter ne ha concessi molti più del suo standard abituale ma non ha perso incisività offensiva e ha vinto anche per questo. I dati non sono tutto ma non mentono mai: e se anche in questa ultima graduatoria il Bologna è quarto e l’OM undicesimo appena dietro l’Inter, significa che dietro ai risultati di queste due squadre ci sono due allenatori credibili, non solo dal punto di vista tattico ma anche della gestione del gruppo e delle pressioni: conquistare Bologna dopo Thiago Motta ed esaltare Marsiglia dopo le vicissitudini degli ultimi anni, erano (sono) missioni solo per condottieri veri.