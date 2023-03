Inter, Calhanoglu: "Quando cadiamo ci rialziamo: sempre uniti, nel bene e nel male"

VERSO PORTO-INTER

Il regista nerazzurro alla vigilia del Porto: "Partita pesante, atmosfera calda: attenzione alle provocazioni"

© Getty Images Leader in campo, cervello in cabina di regia. A conti fatti imprescindibile. E tempra da leader anche nelle parole. Non è così un caso che sia Hakan Calhanoglu il giocatore scelto dall'Inter per affiancare Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia del big match col Porto, quello in cui in gioco c'è l'importantissimo pass per i quarti di finale di Champions. Prima cosa, cancellare i cattivi pensieri. Resettare la mente dopo il ko contro lo Spezia: "Le critiche appartengono al passato, non vogliamo parlarne perché il nostro cammino in Champions è stato sempre positivo, abbiamo giocato sempre bene contro squadre forti. Domani vogliamo passare ai quarti, è il nostro obiettivo".

"Entrare nelle prime otto d'Europa sarebbe molto importante, non solo per noi calciatori e per il mister, ma per il club in generale" ha proseguito Calhanoglu. "Sappiamo che domani sarà una gara pesante, conosco già bene l'atmosfera perché ho giocato già qui, i miei compagni sono già carichi. Domani servirà il cuore e dare il massimo fino all'ultimo minuto, loro sono già pronti anche con tutte le provocazioni di cui sono capaci. I portoghesi li conosco bene, e dico questo col massimo rispetto". Al Do Dragao servirà dunque una prestazione di grande personalità: "Quando cadiamo ci rialziamo, abbiamo sempre fatto così. Si sta assieme nel bene e nel male, ho visto bene i miei compagni: siamo preparati e nel calcio non sempre si può essere al top, ma bisogna rispondere sempre al meglio delle proprie possibilità". E per Calhanoglu quella che arriva è un'ulteriore chance per dimostrare di essere ormai un regista completo, alla Pirlo come ha detto il suo agente: "Mi piace Pirlo, molto, è il mio idolo. Però non mi piace parlare di me, cerco solo di fare il mio lavoro al massimo".