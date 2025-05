Inter-Barcellona, rischio rigori: i possibili nomi in lista e lo score dei portieri

In caso di rigori si prenderanno la scena i due portieri Yann Sommer e Wojciech Szczesny. L'estremo difensore svizzero dei nerazzurri ha parato 17 penalty e non è riuscito a intercettarne 82. Nel 2024/2025 ha fermato Messias del Genoa mentre in 3 occasioni ha visto la palla finire in rete, una in Champions League sul tiro di Moder del Feyenoord nel ritorno degli ottavi di finale. Lo scorso anno ha respinto il rigore di Saul nella sfortunata serie degli ottavi di finale contro l'Atletico Madrid. Il polacco vanta un bilancio di 20 tiri parati su 91. L'ex Arsenal, Roma e Juventus in questa stagione è arrivato in Catalogna per sopperire all'infortunio di Ter Stegen. Si è trovato 2 volte a dover parare i rigori, entrambe in Champions League contro Benfica e Borussia Dortmund, senza riuscirci.