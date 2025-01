Inter, Acerbi e Calhanoglu ancora fuori: niente Champions col Monaco

Contro il Monaco ancora senza Acerbi e Calhanoglu: per l'ultima partita di questa prima fase di Champions, quella che per l'Inter potrebbe/dovrebbe sancire il passaggio diretto agli ottavi di finale, Simone Inzaghi non recupera né il difensore centrale, fuori dallo scorso fine novembre, né il regista turco. Entrambi, infatti, anche oggi hanno lavorato a parte (con loro anche Correa che però è fuori dalla lista Champions) e a questo punto, a 48 ore dal match contro i francesi, è improbabile anche il fatto di vederli solo in panchina. Se per Acerbi è molto difficile fare previsioni, visto i continui rinvii, per Calhanoglu l'obiettivo resta invece il derby di domenica prossima. Certo, la speranza era di poterlo riavere già mercoledì sera, evidentemente si vuole evitare ogni minimo rischio: si procede giorno dopo giorno con la massima cautela. Detto questo, chi ha giocato contro il Lecce ha svolto oggi un allenamento defaticante. In ottica formazione occorre attendere la rifinitura di domani: l'assenza di Calha, tiene aperto il ballottaggio tra Zielinski e Asllani, in difesa si dovrebbe invece rivedere Pavard, così come sulla fascia sinistra Dimarco. Davanti, invece, confermati Lautaro e Thuram.