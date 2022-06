Il Real Madrid sugli incidenti prima della finale di Champions League: "Vogliamo spiegazioni"

COMUNICATO UFFICIALE

Comunicato degli spagnoli: "Vogliamo difendere i nostri tifosi. Perché è stata scelta Parigi?"

Il Real Madrid, attraverso un comunicato ufficiale, ha espresso la propria posizione in merito agli incidenti accaduti prima della finale di Champions League contro il Liverpool: "Quella che doveva essere una festa ha portato a sfortunati eventi che hanno provocato indignazione in tutto il mondo. Molti dei tifosi sono stati aggrediti, molestati, derubati. Alcuni hanno passato la notte in ospedale per le ferite ricevute. È per loro che chiediamo queste cose: quali sono stati i motivi che hanno portato alla scelta della sede della finale (lo Stade de France a Parigi, ndr)? Chi è stato responsabile di aver lasciato i tifosi senza assistenza e indifesi?". Caos e disordini fuori dallo stadio, Liverpool-Real Madrid inizia in ritardo

















I blancos concludono: "Il calcio trasmette al mondo un'immagine lontana dai valori e dagli obiettivi che vanno perseguiti. I nostri tifosi meritano una risposta e che le responsabilità vengano individuate in modo che situazioni come quelle vissute siano sradicate per sempre dallo sport".