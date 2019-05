Il papà di Lucas Moura: "Figlio mio, mi hai fatto impazzire"

09/05/2019

L'uomo della Provvidenza si chiama Lucas Moura. La sua tripletta all'Ajax ha regalato la finale al Tottenham, ma ci sono delle coincidenze che rendono ancora più leggendaria quella notte della Johan Cruyff Arena. Lucas è stato l'ultimo vero investimento del club prima dello stop legato agli investimenti per lo stadio nuovo. Ed è stato anche l'uomo che l'11 dicembre ha segnato il gol dell'1-1 contro il Barcellona, gol che ha consentito agli Spurs di passare la fase a gironi a scapito dell'Inter che nel frattempo veniva fermata a San Siro dal Psv Eindhoven. Grazie al nostro amico Andersinho Marques possiamo raccontare come è stata vissuta la super notte di Lucas a casa Moura, attraverso il racconto del padre.

Signor Jorge, cosa è successo da voi mercoledì sera?

"Qualcosa di straordinario. Siamo andati a dormire tutti alle quattro del mattino, non credevamo quasi a quello che era successo. Eravamo pieni di adrenalina, volevamo aspettare che Lucas tornasse a casa".

Torniamo indietro nel tempo, almeno di qualche ora. Ci racconti la scena del vostro salotto al momento del terzo gol di Lucas?

"Alcuni di noi piangevano, altri ringraziavano Dio, c'era chi rideva, chi urlava. Sembrava una casa di matti, ecco cosa sembrava".

Lucas credeva in questa impresa?

"Ci credeva fin dalla vigilia. Mi aveva detto: papà, vedrai che farò una grandissima partita".

Il suo primo pensiero dopo l'euforia di quel gol?

"Ho visto un film davanti ai miei occhi. Ho rivissuto tutti i sacrifici fatti da noi e da lui. Finalmente sta raccogliendo quello che ha seminato in tutti questi anni. Ma meritano complimenti anche i compagni di squadra, lo staff tecnico che ha sempre creduto in lui, anche il suo procuratore Junior Pedroso che lo ha sempre consigliato nella maniera giusta".

Ora c'è la finale: si aspetta che Lucas la giochi da titolare?

"Non lo so, ma da titolare o da riserva si farà trovare pronto e potrà essere ancora decisivo. Abbiamo una grande fede, sempre. Vediamo cosa ci ha riservato Dio per la partita di Madrid".