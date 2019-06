Il gol più bello della Champions? E' di Ronaldo! Ecco la Top Ten Uefa 2018/19

03/06/2019

La Champions si è chiusa, il Liverpool ha alzato la sua sesta coppa, il Tottenham è salito sul secondo gradino del podio. Epilogo di una edizione, quella 2018/19, semplicemente straordinaria, intensa, imprevedibile, emozionante. Purtroppo non fortunata per i colori azzurri, soprattutto per la Juve, uscita anzitempo ai quarti contro l'Ajax. Per i bianconeri, però, una piccola consolazione: è di Cristiano Ronaldo il gol più bello della stagione, davanti all'eterno rivale (e copocannoniere) Leo Messi. La classifica è stata stilata dall'Osservatorio Tecnico della Uefa e pubblicata sul sito stesso dell'organizzazione europea. Eccola, dunque, comprensiva anche dei giudizi degli stessi osservatori.