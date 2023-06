Il giorno dei giorni, in palio la Champions: l'avvicinamento a City-Inter LIVE

VERSO CITY-INTER

Questa sera all'Ataturk di Istanbul la finale: fischio d'inizio alle 21

© Getty Images Ci siamo, finalmente! L'attesa sta per finire: alle 21 il fischio d'inizio, Inter e Manchester City si contendono la Champions League. Lo stadio Ataturk di Istanbul è pronto ad accogliere la marea di tifosi arrivati dall'Italia, dall'Inghilterra, da tutto il mondo per assistere alla partita più importante dell'anno. Oggi ultime rifiniture, l'Inter sul terreno di gioco del Galatasaray, poi le riunioni tecniche e da lì allo stadio. Fan zone aperte dalle 14 per accompagnare i supporter nel lungo pomeriggio di attesa. Qui tutti gli aggiornamenti e gli avvenimenti del giorno dei giorni.

INTER RIENTRATA IN ALBERGO: FOLLA DI TIFOSI AD ATTENDERE LA SQUADRA

L'Inter ha svolto la rifinitura in mattinata dopo di che ha fatto ritorno in albergo. Ora pranzo, relax e nel tardo pomeriggio l'ultima riunione tecnica prima della partenza verso lo stadio Ataturk. Ad attendere la squadra al rientro dallo stadio Ataturk una folla di tifosi nerazzurri. A Istanbul sono attesi più di 25mila supporter interisti.

INTER: RIFINITURA FINITA, FORMAZIONE CONFERMATA

L'allenamento di rifinitura che l'Inter ha svolto questa mattina nel centro sportivo del Galatasaray ha confermato le sensazioni dei giorni scorsi: Simone Inzaghi ha scelto Brozovic a centrocampo e Dzeko in attacco al fianco di Lautaro. Mkhitaryan e Lukaku sono pronti a dare il proprio contributo a partita in corso.

PIPPO INZAGHI: "SIMONE DEVE GODERSI CIO' CHE HA FATTO, LO SENTO EMOZIONATO"

"So quello che può passare nella sua testa... Lo sento emozionato". Intervistato da tuttomercatoweb a margine della 'The Coach Experience' di Rimini, Filippo Inzaghi descrive così lo stato d'animo del fratello Simone, atteso dalla finale di Champions League contro il Manchester City: "Penso abbia poco da perdere, per un allenatore è l'apice della carriera e lui se l'è meritato. Giocano contro la più forte del mondo, forse quasi imbattibile, ma siamo undici contro undici... L'unica cosa che posso dirgli è di godersi ciò che ha fatto e pensare che il lavoro premia sempre. Complimenti a lui, mi auguro che vinca perché se lo meriterebbe".

INTER: RIFINITURA ALLO STADIO DEL GALATASARAY

Ultima "sgambata" per l'Inter prima della finale di questa sera. I nerazzurri hanna lasciato l'albergo sede del ritiro a Istanbul di prima mattina per trasferirsi allo stadio del Galatasaray. Allenamento blindato, utile per provare la squadra che scenderà in campo dal primo minuto.

ISTANBUL SI VESTE DI NERAZZURRO: ATTESI ALMENO 25 MILA TIFOSI INTERISTI

Istanbul si veste di nerazzurro, Milano lo è già. I tifosi interisti stanno raggiungendo la Turchia per assistere alla finale di questa sera: molti in realtà sono già arrivati, la maggior parte è però attesa in giornata. C'è chi come Francesco Tosato ha raggiunto la capitale turca addirittura in bicicletta! Sono attesi circa 25 mila supporter nerazzurri, solo oggi arriveranno dall’Italia 20 voli charter organizzati dalla società, 15 dedicati esclusivamente ai tifos. Il primo volo all’alba, l’ultimo intorno alle 13: i tifosi che arriveranno entro pranzo saranno accompagnati a piazza Taksim, ritrovo del popolo nerazzurro. Dalle 14 aperta la fan zone in prossimità dello stadio. A Milano il cuore nevralgico della giornata è invece lo stadio Meazza, con un maxischermo di 400 metri quadrati: oltre 45 mila gli spettatori pronti a sostenere a distanza la squadra di Simone Inzaghi.

INZAGHI HA SCELTO: A CENTROCAMPO BROZOVIC, MKHITARYAN IN PANCHINA

Resta probabilmente un solo, piccolo dubbio. Più per chi osserva che non per Inzaghi chiamato invece a scegliere. Ma fino alla rifinitura di questa mattina nello stadio del Galatasaray è opportuno lasciare ancora uno spiraglio aperto: Dzeko è favoritissimo su Lukaku, salvo sorprese sarà lui il partner di Lautaro al fischio d'inizio, ma il belga spera ancora. In ogni caso Big Rom sarà la carta da giocare nel corso della partita per provare a far male alla difesa del City. Per il resto tutto fatto, con Brozovic a centrocampo e Mkhitaryan in panchina.

ONANA: "TEMO SOLO DIO E DOMANI NON È IN CAMPO"

"Probabilmente sono la migliore squadra del mondo ma devono dimostrarlo. Saremo in campo per difendere e rappresentare l'Inter, per fare la storia. Non sarà facile, ma devono dimostrare di essere i migliori". Così il portiere dell'Inter Onana al Manchester Evening News. "Sappiamo che non sarà facile ma noi ci saremo. Loro hanno più pressione di noi, io sono tranquillo. In questa vita ho solo paura di Dio e non lo vedo in campo. Gli uomini sono uomini".

JULIO CESAR: "SPERO CHE L'INTER POSSA FARE FESTA"

Julio Cesar, il portiere dell'Inter dello storico Triplete, analizza la finale di Istanbul ai microfoni di Sky Sport. "Deve avere tanto carattere, deve crederci perché il City è forte e cerca di avere sempre il pallone - ha spiegato l'ex numero 1 brasiliano -. Ma penso che la qualità dei giocatori dell'Inter, con un allenatore che sicuramente ha preparato benissimo la squadra per affrontare questa finale nel migliore dei modi, in una partita secca può portare a far succedere di tutto. La Champions rimarrà nella storia, abbiamo fatto una cosa stupenda che è il Triplete. Vincere una Champions porta prestigio, rimani nella storia del club. Speriamo che anche loro domani possano festeggiare come abbiamo fatto noi".