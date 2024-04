Il figlio Davide è il segreto di Ancelotti: decisivo nella tattica e nella scelta dei rigoristi

© Getty Images

Qualcuno al Real Madrid, per sottolineare la grandezza di Ancelotti, ha aggiunto: "In più, quando deve fare i conti con l'evoluzione di un calcio diverso da quello a cui è abituato, può contare sul figlio Davide". Ecco, questo è uno dei casi in cui le capacità superano anche i luoghi comuni di chi pensa che, da parente stretto, hai le porte spalancate. L'importanza nello staff del padre del suo primogenito, è un dato di fatto e la partita vinta a Manchester ne è una grande dimostrazione.