Il Chelsea tra Ancelotti e la semifinale: "La storia dice che il Real è il re della Champions"

VERSO CHELSEA-REAL MADRID

Il tecnico dei Blancos: "Futuro? Ho detto più volte che voglio restare qui"

© afp Il Real riparte dal 2-0 dell'andata, vittoria firmata dalle reti di Benzema e Asensio. Carlo Ancelotti torna a Stamford Bridge per conquistare contro il Chelsea la quarta semifinale Champions sulla panchina dei blancos: "Stiamo bene, motivati come sempre" ha detto il tecnico italiano in conferenza stampa alla vigilia del match. "Sono partite importanti, dobbiamo pensare che mancano 90 minuti e può succedere di tutto. Siamo pronti a dare il massimo, non sarà affatto una partita facile. L'undici titolare? Questa rosa mi fa cambiare tante volte idea... Pensare di avere un 11 preferito è irrispettoso nei confronti di chi gioca meno e fa molto bene.

La Champions è l'habitat naturale di Ancelotti. La Champions è il giardino di casa del Real: "In questo club hanno le idee molto chiare. Non sempre si può vincere ma dobbiamo cercare di competere fino alla fine. Possiamo farcela e se ci arriveremo vorrà dire che abbiamo fatto bene. La storia dice che il Real è il re di questa competizione e noi siamo una piccola parte di questa storia. Una storia che vorremmo rendere ancora migliore". Ancorati al presente e al futuro immediato. Guardare più in là o pensare ad altro non rientra nella testa e nei piani di Ancelotti: "Il mio futuro? Non voglio più parlarne. Ho detto più volte che ho un contratto e vorrei restare al Real Madrid".