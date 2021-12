Il Barcellona crolla, stampa spagnola impietosa: "Il naufragio"

CHAMPIONS LEAGUE

I blaugrana non superano la fase a gironi per la prima volta dal 2004 e iniziano i processi

Contro il Bayern Monaco nessuna impresa: il Barcellona perde malamente per 3-0, chiude terzi dietro al Benfica e viene eliminato dalla Champions League. Era dal 2004 che i blaugrana non giocavano in Europa League, che allora si chiamava ancora Coppa Uefa. Da allora ha sempre superato i gironi di Champions grazie ad una squadra atomica, maturata pian piano negli anni.





















































































































Ronaldinho, Messi e i giovani della Cantera hanno agevolmente portato gloria ai catalani, ma negli ultimi anni, senza più giovani d'elite e con tecnici senza continuità, qualcosa era già cambiato, considerando come dal 2011 al 2021 solamente una volta, nel 2015, è stata raggiunta la finale, allora vinta contro la Juventus.

AS titola "All'inferno". Disastro storico per il Barça, che cade nella fase a gironi di Champions 21 anni dopo ed e' condannato all'Europa League. Spazio anche al Villarreal: "La neve allunga l'intrigo". Un tremendo temporale a Bergamo rimanda ad oggi Atalanta-Villarreal. "Il naufragio" il titolo di Marca "Gli azulgrana scendono in Europa League e aggravano la crisi". Xavi: "E' la nostra realtà di oggi. Oggi comincia una nuova era". Per Mundo deportivo "Bajo cero", Sotto Zero. Per "gli Azulgrana un bagno di realtà contro un avversario superiore". Sport, infine titola: "Triste addio alla Champions"