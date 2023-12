Newcastle, Howe: "Infortuni Milan? Siamo messi peggio noi"

verso newcastle-milan

Il tecnico del Newcastle: "La nostra situazione infortunati peggiore di qualsiasi altra squadra. Speriamo per Wilson e Longstaff"

Se Newcastle-Milan si giocasse oggi vincerebbero gli inglesi 10-6, almeno guardando la lista degli infortunati. Entrambe le squadre hanno diverse defezioni in un momento così delicato della stagione, visto che mercoledì si decide il destino europeo in Champions League con lo scontro diretto al St James' Park ma Eddie Howe puntualizza: "Il Milan ha tanti infortunati? Sì ma noi siamo messi peggio di loro. A inizio stagione speravamo di avere una rosa tale da sopperire al numero maggiore di partite che si fanno con la Champions ma la nostra è la situazione peggiore rispetto a qualsiasi altra squadra".

Il tecnico del Newcastle spera almeno in due recuperi last minute: "C’è un po’ di luce alla fine del tunnel nelle situazioni di Callum Wilson e Sean Longstaff. Giocatori per noi importantissimi e che hanno fatto bene quando sono entrati in campo” le parole pronunciate dopo il pesante ko in Premier League contro il Tottenham.

La situazione peggiore per i Magpies in difesa, dove mancheranno sia il portiere Pope che Botman e Burn. Se effettivamente recuperassero Longstaff e Wilson, invece, ci sarebbe maggiore ossigeno a centrocampo (dove, rispetto all'andata, mancherà l'ex Tonali squalificato per il caso scommesso) e in attacco. Le ultime sulle probabili formazioni

