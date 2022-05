Guardiola: "Sono capaci di queste imprese. Complimenti a loro"

"Potevamo fare il 2-0 e stavamo controllando la partita. Se pensavo di essere gia' in finale? No, loro sono capaci di queste cose, complimenti a loro. Sarà una bella finale. Nei supplementari abbiamo faticato ad entrare in partita, avevamo subito un colpo duro. Nel primo tempo non siamo riusciti ad avere continuità, nella ripresa invece dopo il primo gol stavamo andando bene ma poi abbiamo subito il gol. Il futuro? Ci è mancata la finale però siamo ancora qui e vedremo". Così Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, al termine del sfida persa contro il Real Madrid.

