Gasperini: "Una partita che sarà di grande insegnamento, sono soddisfatto di tutti"

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la partita di Champions League persa per 2-3 contro il Real Madrid: "Vi abbiamo fatto divertire? Sono bei complimenti. Tutte e due le squadre hanno voluto giocare, cercando di vincere con le loro forze. Per noi c'è un po' di delusione, ma da queste partite impariamo qualcosa. Ci manca ancora qualcosina, ma è anche motivo per migliorarsi e lavorare. Usciamo sconfitti, anche se magari non nei numeri e questo ci aiuterà a fare un piccolo passo in avanti".