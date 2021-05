Finale Champions, City-Chelsea: Guardiola e Tuchel inseguono la storia

FINALE CHAMPIONS

Citizens favoriti per la qualità, ma i precedenti stagionali dicono Blues. Tutti i numeri

In Champions League si parla inglese. Nella finale di Porto, il Manchester City di Pep Guardiola contenderà il trofeo più ambito al Chelsea di Tuchel, subentrato a stagione in corso a Lampard. Un derby inglese tra le due squadre che si ritrovano avversarie in Europa dopo 50 anni, con un precedente che non lascia ben sperare i Blues che proprio la prima finale l'ha perso contro una connazionale, sempre di Manchester ma sponda United.

La sfida è City-Chelsea, ma anche Guardiola contro Tuchel, due dei tecnici più all'avanguardia nel panorama calcistico mondiale, supportati - e nemmeno poco - dal generoso portafoglio delle rispettive proprietà. Sfida che sarà trasmessa in diretta sabato 29 maggio alle 21 su Canale 5 e in streaming su SportMediaset.it

Entrambe le squadre hanno già giocato all'Estadio do Dragao in questa stagione, il City nei gironi nell'unica partita non vinta in questa edizione del torneo (0-0) mentre il Chelsea ha vinto 2-0 contro i padroni di casa nell'andata dei quarti di finale. Per arrivare all'atto finale, il City ha eliminato due tedesche (Gladbach e Dortmund) e il Psg di Neymar e Mbappé, mentre i Blues oltre ai lusitani hanno interrotto il cammino delle due squadre principali di Madrid, Atletico agli ottavi e Real Madrid in semifinale, con un modo di giocare in grado di adattarsi all'avversario di turno.

Anche per questo la sfida tra Guardiola e Tuchel diventa motivo di interesse in quella che potrebbe diventare una finale spettacolare, dovesse sbloccarsi subito, oppure una partita a scacchi con il Chelsea pronto a ripartire chiudendo gli spazi dietro la linea difensiva ai Citizens.

UOMINI CHIAVE

L'ex di turno, Kevin de Bruyne potrebbe prendersi la più grande delle rivincite contro chi non ha creduto fino in fondo in lui con sole nove presenze nel 2012. Il centrocampista belga è il fulcro del gioco del Man City, micidiale in zona gol sia per reti che passaggi vincenti.

Dall'altra parte, quella dei Blues, N'golo Kanté sarà la pedina fondamentale per Tuchel, l'equilibratore per eccellenza e in quanto recuperatore eccellente di palloni, potrebbe diventare il punto da cui partiranno le ripartenze fulminee per sorprendere la non irreprensibile linea difensiva di Guardiola.

PRECEDENTI

Le due formazioni si sono già affrontate tre volte in stagione. Il Chelsea ha vinto due partite su tre, compreso un 2-1 all'Etihad Stadium l'8 maggio alla fine della settimana che ha suggellato la qualificazione in finale per entrambe. La gara è stata decisa da un gol nel recupero di Marcos Alonso dopo le reti di Raheem Sterling (44') e Hakim Ziyech (63') e un rigore di Sergio Agüero parato da Edouard Mendy. Il City ha così dovuto rinviare i festeggiamenti per il titolo in Premier League. L'undici di Tuchel ha anche battuto il City in semifinale di FA Cup a Wembley il 17 aprile, con rete decisiva di Ziyech al 10' della ripresa. L'ultima finale tra le due squadre, invece, risale alla Coppa di Lega 2018/19. Il City vinse 4-3 ai rigori dopo uno 0-0 a Wembley.

FINALI

Il Manchester City è il club numero 42 differente in grado di raggiungere la finale di Champions, la terza esordiente di fila dopo Tottenham e Psg, entrambe sconfitte da Liverpool e Bayern. Vincendo, i Citizens diventerebbero la 23a squadra diversa capace di alzare il trofeo, la prima novità dal 2012 quando fu proprio il Chelsea a scrivere il proprio nome per la prima volta. Nella bacheca del City c'è già una Coppa delle Coppe.

Il Chelsea, invece, è alla terza finale di Champions League con un trionfo e una sconfitta accomunate dallo stesso esito sul campo: i calci di rigore. L'allenatore però, Thomas Tuchel, era sulla panchina del Psg nella scorsa finale della competizione, sconfitto dal Bayern Monaco, ma ora è il primo tecnico capace di portare due squadre diverse in finale in due stagioni di fila. Nel palmares due Coppa delle Coppe e due Europa League, nonchè una Supercoppa.

LE STATISTICHE DI OPTA

Il Chelsea ha vinto le ultime due partite contro il Manchester City in tutte le competizioni, entrambe arrivate dall’arrivo di Thomas Tuchel. L'ultima volta in cui i Blues hanno registrato tre succesi di fila contro il Manchester City fu tra il 2005 e il 2009, striscia di otto vittorie di fila.

Nelle competizioni europee, gli unici precedenti tra Chelsea e Manchester City risalgono alla semifinale di Coppa delle Coppe 1970/71: il Chelsea vinse entrambe le gare 1-0 per passare alla finale, dove vinse contro il Real Madrid.

Il Manchester City è la nona squadra inglese ad aver raggiunto una finale di Coppa dei Campioni / Champions League, almeno tre in più rispetto a qualsiasi altra nazione (Germania e Italia, sei). Tuttavia, solo una delle ultime 10 squadre che hanno partecipato alla loro prima finale ha vinto: il Borussia Dortmund 3-1 contro la Juventus nel 1997. L'ultima squadra inglese a vincere la prima finale giocata è stato l'Aston Villa nel 1982 contro il Bayern Monaco.

Questo è il terzo anno consecutivo in cui una squadra giocherà per la prima volta una finale di Coppa dei Campioni / Champions League (Tottenham nel 2019, PSG nel 2020 e Manchester City nel 2021). Si tratta della prima volta che succede per tre anni consecutivi dal 1986 al 1988 (Steaua Bucarest, FC Porto e PSV).

Chelsea e Manchester City si sono incontrate in Premier League all'inizio di maggio - una vittoria per 2-1 dei Blues - e sono le prime squadre a competere in una finale europea nello stesso mese in cui si sono affrontate in una partita di campionato da Bayern Monaco e Borussia Dortmund nel maggio 2013. Le due squadre tedesche hanno pareggiato 1-1 in Bundesliga, prima del 2-1 del Bayern a Wembley nella finale di Champions League.

Sia Chelsea che Manchester City hanno subito solo quattro gol in Champions League questa stagione; è la prima volta che entrambe le squadre in finale hanno subito quattro o meno gol prima di raggiungere l’atto finale dal 2005/06, quando l'Arsenal ne subì due e il Barcellona quattro prima di incontrarsi nella finale.

Il Manchester City ha vinto 11 partite di Champions League in questa stagione e in caso di vittoria in questa partita vedrebbe eguagliare il record di 12 del Real Madrid nel 2001/02, anche se gli spagnoli hanno giocato 17 partite in quella stagione, rispetto alle 13 del City nel torneo in corso.

Sono passati 51 anni da quando il Manchester City ha giocato l'ultima volta in una finale di una maggiore competizione europea - successo contro il Górnik Zabrze 2-1 nella finale di Coppa delle Coppe 1970 - battendo il record per la più lunga attesa tra due finali per una squadra, con lo Sporting CP 41 anni tra la finale di Coppa delle Coppe 1964 e quella di Coppa UEFA 2005.

L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola proverà a vincere il suo terzo trofeo in Champions League, dopo averlo vinto nel 2009 e nel 2011 con il Barcellona. Potrebbe diventare il terzo allenatore a vincere il titolo tre volte, insieme a Carlo Ancelotti (2003, 2007, 2014) e Zinedine Zidane (2016, 2017, 2018).

Dopo aver guidato il PSG alla finale di Champions League nel 2019/20, l'allenatore del Chelsea Thomas Tuchel è il primo allenatore a raggiungere la finale di Coppa dei Campioni / Champions League in stagioni consecutive con due club diversi. Tuchel potrebbe diventare il terzo allenatore a perdere una finale in due stagioni di fila, dopo Marcello Lippi (1997 e 1998, Juventus) e Héctor Cúper (2000 e 2001, Valencia).

Nella sua intera carriera da allenatore, Pep Guardiola ha perso più partite contro il Chelsea in tutte le competizioni rispetto a qualsiasi altro club (sette). Ha perso le ultime due partite contro i Blues, e ha registrato tre sconfitte di fila solo contro il Real Madrid (2012-14) e il Liverpool (2018).

La finale di quest'anno si terrà all'Estádio do Dragão in Portogallo, e per la prima volta la finale di Coppa dei Campioni / Champions League si svolgerà nello stesso paese per due stagioni di fila (Estádio da Luz nel 2019/20). Sarà anche la prima volta che una finale di Coppa dei Campioni / Champions League in Portogallo viene giocata lontano dalla capitale Lisbona, con le tre precedenti giocate in quella città.

Phil Foden del Manchester City avrà 21 anni e 1 giorno per questa finale e potrebbe diventare il terzo inglese più giovane a giocare da titolare una finale di Champions League, dopo Owen Hargreaves nel 2001 con il Bayern Monaco (20 anni 123 giorni) e Trent Alexander del Liverpool-Arnold sia nel 2018 (19 anni 231 giorni) che nel 2019 (20 anni 237 giorni).

Il portiere del Chelsea Édouard Mendy ha mantenuto la porta inviolata in otto delle 11 partite di Champions League in questa stagione: solo due portieri hanno registrato nove clean sheet in una singola edizione della competizione, Santiago Cañizares per il Valencia nel 2000/01 e Keylor Navas per il Real Madrid nel 2015/16.

Sia Kevin De Bruyne che Riyad Mahrez hanno segnato nei quarti di finale e nelle semifinali della Champions League in corso per il Manchester City. L'ultima volta che due giocatori hanno segnato per una squadra nei quarti di finale, semifinale e finale di una stagione di Coppa dei Campioni / Champions League è stato nel 1959/60 con Alfredo Di Stéfano e Ferenc Puskás per il Real Madrid.

Dalla sconfitta per 2-1 contro il Lione nel settembre 2018, Bernardo Silva del Manchester City è imbattuto nelle sue ultime 26 partite di Champions League (23V, 3N) - la striscia di imbattibilità più lunga nella storia della competizione. Il suo compagno di squadra Phil Foden ha la seconda striscia in corso più lunga, imbattuto da 21 gare (18V, 3N), da una sconfitta contro il Basilea nel marzo 2018.

Il difensore del Chelsea Thiago Silva ha partecipato alla finale di Champions League della scorsa stagione con il PSG e potrebbe diventare il quinto giocatore a giocare in finale in due stagioni consecutive con due squadre diverse, dopo Marcel Desailly (Marsiglia 1993, Milan 1994), Paulo Sousa (Juventus 1996, Borussia Dortmund 1997), Samuel Eto'o (2009 Barcellona, ​​2010 Inter) e Álvaro Morata (2014 Real Madrid, 2015 Juventus).

Se dovesse giocare in questa partita, sarà l'ultima presenza di Sergio Agüero con il Manchester City. L'argentino ha segnato 13 gol contro il Chelsea con il City - meglio solo contro il Newcastle United - anche se non ha segnato in nessuna delle sue ultime quattro gare contro i Blues dopo una tripletta nel febbraio 2019, incluso un rigore sbagliato nella sconfitta 2-1 in Premier League in questa stagione.