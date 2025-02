Feyenoord, accordo vicino con Van Persie

Dopo aver esonerato Brian Priske a pochi giorni dal playoff di Champions League contro il Milan e aver centrato la qualificazione agli ottavi con il tecnico delle giovanili Pascal Bosschaart in panchina, il Feyenoord è ancora alla ricerca del nuovo allenatore e nelle ultime ore ha raggiunto un principio d'accordo con Robin van Persie (che da allenatore ha già lavorato al Feyenoord guidando le squadre giovanili dal 2021 a giugno 2024). L'ex attaccante di Arsenal e Manchester United, 41 anni, è attualmente alla guida dell'Heerenveen con cui ha ancora due anni di contratto, ma i contatti fra i due club per trovare un accordo sono stati molto positivi e si lavora per sistemare gli ultimi dettagli.