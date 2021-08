Eriksen: premiati Kjaer e i medici della Danimarca

Una lunga presentazione, le parole commosse dei protagonisti, il riconoscimento e, alla fine, una sentita standing ovation. La Uefa ha deciso di premiare, in occasione dei sorteggi Champions, Simon Kjaer e i medici della Danimarca per aver salvato la vita a Eriksen dopo il malore patito agli Europei. "Simon Kjaer e i medici della Danimarca hanno dimostrato che la vita vale più del risultato del campo - ha spiegato il numero uno della Uefa, Ceferin -. Un premio per un traguardo speciale, che va al di là del campo. E' qualcosa di speciale, ci hanno fatto vedere che la vita è più importante di tutto il resto. Massimo rispetto per tutti loro, hanno più che meritato questo premio".