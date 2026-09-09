CHAMPIONS LEAGUE

Dortmund in ansia per Karetsas: il gioiellino che voleva il Milan fuori per problemi circolatori

Il greco ha dovuto abbandonare la gara con il Villarreal dopo 24'. Il club: "Sta bene, ma ha bisogno di ulteriori esami"

09 Set 2026 - 09:10
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La vittoria all'esordio in Champions contro il Villarreal non ha attutito la preoccupazione del Borussia Dortmund per le condizioni di Karetsas. Il gioiellino greco, inseguito anche dal Milan nella scorsa estate e poi finito a Dortmund, ha dovuto abbandonare la sfida contro gli spagnoli dopo appena 24'. Inizialmente sembrava un problema muscolare, con il giocatore che si era accasciato a terra chiedendo il cambio. Quanto accaduto lo ha invece rivelato il club tedesco: "Konstantinos Karetsas ha dovuto lasciare il campo a causa di problemi circolatori. Kosta sta bene, date le circostanze, ed è diretto in ospedale per ulteriori esami".

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