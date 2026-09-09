Dortmund in ansia per Karetsas: il gioiellino che voleva il Milan fuori per problemi circolatori

La vittoria all'esordio in Champions contro il Villarreal non ha attutito la preoccupazione del Borussia Dortmund per le condizioni di Karetsas. Il gioiellino greco, inseguito anche dal Milan nella scorsa estate e poi finito a Dortmund, ha dovuto abbandonare la sfida contro gli spagnoli dopo appena 24'. Inizialmente sembrava un problema muscolare, con il giocatore che si era accasciato a terra chiedendo il cambio. Quanto accaduto lo ha invece rivelato il club tedesco: "Konstantinos Karetsas ha dovuto lasciare il campo a causa di problemi circolatori. Kosta sta bene, date le circostanze, ed è diretto in ospedale per ulteriori esami".