Dinamo Zagabria, Cacic: "Dobbiamo impedire a Leao di usare la sua velocità"

Il nemico numero uno è facile da individuare e Ante Cacic, tecnico della Dinamo Zagabria, non ci mette molto a inquadrare il pericolo principale per i suoi in vista della sfida contro il Milan: "Dobbiamo fare di tutto per accorciare lo spazio a Leao e per impedirgli di usare la sua velocità - dice -. Ci aspetta una partita impegnativa, spero in una Dinamo coraggiosa".