Dea ridimensionata? Dal trionfo in Europa League all'addio prematuro alla Champions

Questa edizione di Champions sembrava quella giusta per consolidare la dimensione europea dei bergamaschi, dopo la straordinaria vittoria dell'Europa League contro una delle formazioni più concrete d'Europa come il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Invece è arrivato uno stop tanto inatteso, quanto ricco di spunti. Certo, Gasp ha potuto contare su Lookman soltanto nel secondo tempo del ritorno, Scamacca è sempre ai box e questa volta non c'era nemmeno Hien. Le assenze però non possono essere un alibi troppo convincente per una squadra che ha assimilato un modo di giocare in anni e anni di pratica, e ha saputo creare o rivitalizzare elementi che da altre parti nemmeno venivano presi in considerazione.