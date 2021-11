Conceicao non si fida: "Il Milan ha grande qualità e ha vinto 7 Champions..."

VERSO MILAN-PORTO

L'allenatore portoghese analizza la sfida con la squadra di Pioli alla vigilia della partita di San Siro

"Le aspettative sono sempre quelle di voler vincere la partita. L'atmosfera non sarà facile, ma ci fa bene. Ci piacciono questi ambienti. Il Milan ha 7 titoli europei e 4 mondiali. Questo è tutto. Ed è una squadra che non ha ancora perso in campionato. Ci aspettiamo tante difficoltà": lo dice l'allenatore del Porto Sergio Conceicao alla vigilia del match di ritorno contro il Milan in Champions League a San Siro.

"Dobbiamo entrare nello stesso modo o anche più forte dell'avversario. Non dobbiamo affrontarlo in modo diverso pensando al risultato. Quando si fa così, il risultato finisce per essere negativo", avverte il tecnico. "Vogliamo prepararci bene e provare a vincere con le caratteristiche che abbiamo. Ogni partita è differente, ogni avversario è diverso. Il Milan ha la sua storia e le sue qualità, a prescindere da chi giocherà loro sono sempre fortissimi e sarà compito nostro batterci a livello di qualità, sia individuale che collettiva. Sarà una partita molto difficile, tra due squadre di grande qualità, noi dovremo giocare con l'obiettivo di vincere".

Conceicao ha poi parlato delle partite disputate finora dal Milan nel girone: "Giocare contro il Liverpool non è facile, parliamo di una squadra tra le migliori del mondo. Contro l'Atletico Madrid hanno giocato una partita molto equilibrata e il Milan non meritava di perdere. Anche al Dragao si sono dimostrati un avversario molto forte. Ora sarà una partita diversa, dobbiamo pensare che a casa loro saranno ancora più forti. Noi dobbiamo essere presenti a livello emotivo e dovremo entrare in campo con la stessa volontà dell'avversario".