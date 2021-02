Conceiçao è preoccupato: "Ronaldo è il migliore ma la Juve è tanto altro"

"Ronaldo è il migliore al mondo, è un orgoglio per tutto il Portogallo quando gioca per la Nazionale, ma la Juve non è solo Cristiano: ha tanti altri giocatori forti e pericolosi": così Sergio Conceiçao, tecnico del Porto, alla vigilia della sfida di Champions League contro la Juventus. "I bianconeri giocheranno con intensità e con la mentalità dei grandi, hanno vinto in casa del Barcellona e hanno tante finali di Champions disputate ma noi cercheremo di ottenere il massimo, quindi di vincere", ha aggiunto.