City-Tottenham, Guardiola: "Non sono venuto qui per vincere la Champions...". Pochettino: "Possiamo farcela"

16/04/2019

"Non sono venuto qui per vincere la Champions onestamente, sono venuto qui per giocare come abbiamo fatto negli ultimi 20 mesi". Alla vigilia del ritorno dei quarti contro il Tottenham (0-1 all'andata) Pep Guardiola, a parole, non fa drammi in caso di eliminazione. Poi corregge il tiro: "L'unica cosa che voglio è raggiungere le semifinali. Il Tottenham è forte anche senza Kane ma so quanto i giocatori sono concentrati e conosco il loro desiderio".

"Quando giochiamo in trasferta l'atmosfera è sempre incredibile. Voglio vedere se i nostri tifosi vogliono davvero arrivare alle semifinali, abbiamo bisogno di loro - ha proseguito il tecnico del City alla vigilia - Dobbiamo pensare solo a vincere, nelle prossime due partite ci giochiamo l'intera stagione: in Premier abbiamo un avversario incredibile come il Liverpool, in Champions ci misuriamo contro il Tottenham. Se non vinceremo contro gli Spurs sia in Champions che in Premier siamo fuori da tutto. Non so cosa serva per passare: una volta andammo in semifinale con un solo tiro in porta, un'altra volta concludemmo in porta per 33 volte e fummo eliminati. E' il calcio". Sulle condizioni della sua squadra: "Fernandinho si è allenato, Aguero ha solo bisogno di giocare per ritrovare la migliore condizioni fisica e atletica".