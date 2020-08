City, Guardiola: "Siamo delusi, ma in queste partite non puoi fare certi errori"

QUI CITY

"Per 20-25 minuti abbiamo faticato a trovare i nostri spazi per attaccare in modo più solido. Nell'ultima parte del primo tempo siamo andati meglio ma in questo tipo di competizione devi essere perfetto e non lo siamo stati". Il tecnico del City Pep Guardiola analizza così la sconfitta contro il Lione e la conseguente eliminazione nei quarti di Champions League. "Adesso siamo delusi, ci riproveremo e un giorno ci riusciremo a superare questo scoglio".

"Il loro secondo gol? Non voglio parlare di Var, altrimenti sembra che io cerchi delle scuse - ha proseguito Guardiola - Avevo la sensazione che fossimo pronti ma non abbiamo fatto abbastanza. Abbiamo commesso errori quando attaccavamo nei momenti chiave e provato a coprire i nsotri punti deboli. Ma ne sono usciti i loro punti forti. L'errore di Sterling? In partite del genere non puoi commettere certi errori...".