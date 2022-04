City, Guardiola scherza: "In Champions uso tattiche stupide. Con l'Atletico giocheremo in 12"

VERSO CITY-ATLETICO

Il tecnico catalano difende Simeone: "È più offensivo di quanto la gente creda"

Vigilia di Champions League per Pep Guardiola e il suo Manchester City, attesi dall'andata dei quarti contro l'Atletico (diretta su Canale 5 e in streaming su sportmediaset.it). Il tecnico catalano usa il sarcasmo per rispondere ai suoi detrattori. “In Champions ci penso sempre troppo. Penso molto. Assolutamente - ha detto in conferenza stampa - Ecco perché ho avuto buoni risultati. Mi piace pensare troppo e creare tattiche stupide. Stasera prendo ispirazione e domani ci saranno tattiche incredibili. Giocheremo in 12".

Pep si fa serio quando si parla del sogno Champions League. "È sicuramente un obiettivo, è una competizione che vogliamo vincere. Chissà se ci riusciremo, per ora possiamo solo promettere ai nostri tifosi e al club che faremo del nostro meglio. Vogliamo davvero tanto vincere la Champions".

Il manager catalano difende lo stile di gioco di Simeone: "C'è una falsa credenza sul gioco dell'Atletico. Simeone offre un calcio più offensivo di quanto creda la gente. Non vuole prendersi rischi in fase di costruzione, ma ha grande qualità dalla trequarti in su. La sua è una squadra molto competitiva, che sa sempre cosa fare e come muoversi con esattezza in campo".

