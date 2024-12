City, Guardiola: "Juve miglior squadra italiana. Momento no? Normale, tornerà il sole"

La ricetta per Pep è semplice: tornare a giocare come questa squadra sa fare. "Ciò che ci salverà è il modo in cui giochiamo. Gli errori sono conseguenze del non giocare come dobbiamo giocare. Dobbiamo giocare in modo così semplice! La nostra forza è la palla. La nostra forza in questi otto o nove anni è stata quella di correre come una squadra disperata quando non avevamo la palla, e con la palla è stata quella di essere incredibilmente pazienti. Non chiedo giocate come Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Non lo chiedo! Sono unici. Devono fare ciò in cui sono bravi...".