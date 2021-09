Champions League, Lukaku di nuovo contro la Juventus

CHAMPIONS LEAGUE

La Vecchia Signora è la bestia (bianco)nera dell'attaccante del Chelsea, che in sei incontri le ha segnato solo una volta

di

Fabrizio Ferrero

Un’unica gioia. Dal dischetto, il 15 maggio 2021, nell’ultimo suo incrocio con la Juventus. Dei 64 gol segnati con la maglia dell’Inter in due stagioni, è questa l’unica rete ai bianconeri firmata da Romelu Lukaku. E dopo l’esultanza si è fatto anche simbolicamente arrestare da Hakimi, chiaro riferimento alle polemiche per il party non autorizzato, in tempo di Covid, organizzato per il suo 28esimo compleanno due giorni prima. Una rete agrodolce, perché non ha inciso sullo scudetto vinto dai nerazzurri, ma nemmeno è servita ad evitare l’ennesima sconfitta contro i rivali.

E adesso Romelu ha voglia di segnare con la maglia del Chelsea per migliorare il suo score contro i bianconeri. Sono 6 in assoluto i precedenti tra l’attaccante belga e la Juventus: uno con la maglia del Manchester United in Champions il 23 ottobre 2018 (sconfitta per 1-0 con gol di Dybala a Old Trafford nella notte delle tre dita di Mourinho per ricordare ai tifosi bianconeri il triplete interista).

Proprio in nerazzurro Lukaku è poi approdato nell’estate 2019. Cinque gli incroci con la Vecchia Signora: 3 sconfitte, 1 pari in Coppa Italia e un unico successo a San Siro il 17 gennaio 2021, ma senza la sua firma, con tutti i suoi tentativi stoppati da un Szczesny quella sera in versione para tutto.

Certo, i duelli ruvidi, ma leali, con Giorgio Chiellini non hanno sicuramente aiutato l’attaccante belga, che adesso rinnova la sfida alla Juve, con un’altra maglia sulla pelle, ma con la stessa voglia di dare un dispiacere ai rivali in bianconero.

