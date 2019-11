Chelsea-Ajax, Tadic accusa Rocchi: "Ci ha rubato tutto, ha distrutto la partita"

L'ATTACCO

Quella tra Chelsea e Ajax è stata probabilmente la partita più pazza dell'anno, ma alla fine più che dei gol e delle grandi giocate che si sono visti a tenere banco sono le polemiche e a finire sotto accusa è Gianluca Rocchi. Il fischietto italiano è stato infatti protagonista di un episodio piuttosto particolare che di fatto ha favorito la clamorosa rimonta dei Blues da 1-4 a 4-4: un doppio rosso, per doppia ammonizione, ai due centrali dei Lancieri nel corso della stessa azione.

Nel giro di pochi secondi, a metà del secondo tempo, Rocchi ha prima espulso Blind e poi ha valutato il fallo di mano di Veltman da calcio di rigore e ha mandato sotto la doccia anche lui. Una decisione che, comprensibilmente, non è andata giù ai giocatori dell'Ajax e in particolare a Dusan Tadic, che nel dopogara ha attaccato pesantemente il direttore di gara: “Siamo stati i migliori in campo e siamo delusi, perché dovremmo parlare dell’Ajax e del nostro bel gioco, ma non possiamo farlo perchè è arrivato un tizio che ci ha rubato tutto”. le parole del centrocampista riportate da 'AS'.

"C'era un fallo su Blind che ha preso il secondo giallo, poi anche il secondo giallo di Veltman: nella mia vita non ho mai visto un triplo castigo, mai. Tutto inizia con un fallo di Pulisic su Blind - ha aggiunto Tadic infuriato - Non mi piace cercare scuse nè parlare di altre persone, ma dovremmo raccontare di come siamo stati superiori al Chelsea e non possiamo perchè qualcuno ha distrutto tutto”.

“Dobbiamo essere furiosi. Non è possibile. Non può essere che qualcuno distrugga la partita in questa maniera. Avevamo tutto sotto controllo. E semplicemente non capisco come si possano dare due cartellini rossi nella stessa azione. Davvero, non lo capisco, non mi era mai successa una cosa simile. Devo ancora vedere i replay, ma non potrò mai essere d’accordo con due rossi nella stessa azione”.

Vedi anche Champions League Champions League: il Liverpool batte il Genk e sorpassa il Napoli, folle 4-4 in Chelsea-Ajax