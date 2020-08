Champions 2019-2020, nella rosa ideale dell'Uefa non c'è CR7

Chiusa la tormentata stagione 2019-2020, la Uefa ha stilato l'elenco della rosa ideale dell'ultima Champions League. Una lista zeppa di grandi campioni in cui spicca da una parte la presenza al completo del Bayern, ma non Coman che ha deciso la finale, e dall'altra l'assenza di Cristiano Ronaldo, escluso clamorosamente dai migliori nonostante il premio per il miglior gol di questa edizione della Champions. Al posto di CR7, nell'elenco degli attaccanti l'Uefa e i suoi osservatori tecnici hanno preferito inserire Gnabry, Lewandowski, Mbappé, Sterling, Messi e Neymar. A centrocampo la grande sorpresa invece è il Papu Gomez.