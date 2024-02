Champions, via con gli ottavi: si parte con Copenaghen-City e Lipsia-Real

CHAMPIONS LEAGUE

La sfida dei merengues in diretta su Canale 5 e in streaming sul sito

© Getty Images Al via stasera gli ottavi di finale di Champions League con le prime gare di andata. In campo il Manchester City, detentore del trofeo, impegnato sul campo del Copenaghen. L'obiettivo di Guardiola è quello di chiudere la pratica già nel primo round per poi affrontare il ritorno con assoluta tranquillità. I Citizens arrivano alla sfida forti di una striscia di dieci vittorie di fila in tutte le competizioni, Mondiale per club compreso. Nell'altra sfida in programma il Real Madrid orfano dell'infortunato Bellingham è di scena a Lipsia (diretta su Canale 5 dalle 21 e in streaming su Sportmediaset.it)

Vedi anche Champions League Real, Ancelotti: "Stiamo bene, questa competizione ci piace..."

"Direi che sono affamati, con gamba e con mente fresca, hanno avuto molto tempo per preparare la partita", ha detto Guardiola alla vigilia, facendo riferimento al fatto che il Copenhagen non gioca una partita ufficiale dal 12 dicembre. Pep non si fida degli avversari, che hanno fatto fuori il Manchester United: "Speriamo di poter essere a un buon livello per competere". Il Real Madrid riparte dopo l'en plein nella fase a gironi con sei vittorie in altrettante uscite. "La migliore stagione della mia carriera? Per ora potrebbe essere così. Vedo una squadra solida, seria, motivata, con un bell'ambiente - ha detto Ancelotti alla vigilia - Bellingham non c'è ma senza di lui abbiamo vinto quattro partite su quattro. Questi infortuni sono un’opportunità per essere più motivati".