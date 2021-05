Champions, Tuchel nella storia: è il primo a centrare due finale di fila con due club diversi

CHAMPIONS LEAGUE

Per il tedesco è anche una rivincita sul Psg, che l'ha esonerato e ha mancato la qualificazione all'ultimo atto del torneo

Dopo aver eliminato il Real Madrid in semifinale di Champions League, Thomas Tuchel si prende la scena. E lo fa entrando da una parte nella storia del torneo e dall'altra prendendosi anche una piccola rivincita sul Psg. Una doppia soddisfazione. Dopo essere stato esonerato a dicembre dal club parigino, l'allenatore tedesco è infatti il primo a centrare una finale di Champions per due anni di fila con due squadre differenti. Getty Images

Vedi anche Champions League Champions League: Chelsea-Real Madrid 2-0, inglesi in finale con il City

Un risultato straordinario, che conferma le grandi doti dell'allenatore e la sua capacità di trascinare la squadra. "Non è una rivincita e sono molto grato per tutte le esperienze che sto avendo nel mondo del calcio - ha dichiarato Tuchel dopo il ritorno col Real -. Non sono stato calciatore a questi livelli e sono fortunato ad avere la possibilità di allenare questi grandi club".

Parole che sembrano andare oltre la rottura col Psg, ma che in fondo lasciano intravvedere anche una grande soddisfazione per il traguardo raggiunto alla guida del Chelsea. Un traguardo che a Parigi quest'anno hanno mancato e ora che alimenta qualche dubbio sulla scelta di divorziare da Tuchel poco prima di Natale.

Dopo aver preso il posto di Lampard lo scorso 26 gennaio, del resto, l'allenatore tedesco ha cambiato faccia ai Blues in poco più di tre mesi, portandoli all'attuale quarto posto in Premier Luague e alla finale di Champions e FA Cup. Risultati importanti, impreziositi dall'imbattibilità contro i grandi allenatori che ha incrociato sul suo cammino negli ultimi mesi. Guardiola compreso.