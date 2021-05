Champions, Tuchel: "Grande mentalità, nessuna rivincita sul Psg". Zidane: "Hanno meritato"

CHAMPIONS LEAGUE

Il tecnico del Chelsea: "Grato a tutti i club in cui sono stato". Zizou: "Contento della nostra Champions"

"Il Chelsea ha giocato meglio in queste due partite e ha meritato la qualificazione". Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane riconosce i meriti degli avversari dopo la semifinale di ritorno di Champions League. "Noi abbiamo avuto occasioni a inizio gara ma non le abbiamo concretizzate - ha proseguito - Non sono contento, riconosco che loro hanno fatto una bella partita mentre a noi è mancato qualcosa. Non cerco scuse, loro hanno meritato la vittoria. Sono contento della Champions che abbiamo fatto fino ad oggi tra tante difficoltà. Ora testa alla Liga, dove mancano quattro giornate".

"Non è una rivincita sul Psg, sono molto grato per tutte le esperienze che sto avendo nel mondo del calcio. Non sono stato calciatore a questi livelli e sono fortunato ad avere la possibilità di allenare questi grandi club". Grande soddisfazione per il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel per la conquista della finale contro il Manchester City di Guardiola: "Nel primo tempo è stata dura perché il Real ci ha fatto soffrire mentre nella ripresa siamo stati molto forti e corso più di loro creando tante opportunità. Avremmo potuto segnare di più ma ho visto nei miei una mentalità fantastica. Vittoria meritatissima".