Champions, nel 2024-25 l'Italia potrebbe avere addirittura 7 squadre

CASO LIMITE

Lo prevede il regolamento: quattro posti sono garantiti, ecco come possono arrivare gli altri tre

© Getty Images La Champions 2024-2025 potrebbe vedere sette squadre italiane al via. Si tratta di un caso limite, certo, ma possibile e previsto per tutte le Federazioni che partono da quattro slot garantiti come Serie A, Liga, Premier e Bundes. Regolamento alla mano, nel dettaglio, il quinto slot arriverà soltanto se l'Italia chiuderà la stagione in corso al primo o al secondo posto nel ranking Uefa per club. Risultato alla portata delle nostre sette squadre impegnate in Champions, Europa League e Conference League. Al momento, infatti, l'Italia è prima davanti a Germania e Inghilterra e l'impressione è che la posizione, salvo grandi imprevisti, si possa difendere con sufficiente ottimismo.

Ma non è tutto qui. Oltre al quinto slot per la Champions, infatti, i club della Serie A possono ambire anche ad altri due posti nel nuovo format. Dando un'occhiata alla casistica parliamo di una combinazione particolare e complicata, ma comunque teoricamente realizzabile. Per l'Italia il sesto slot potrebbe arrivare se una tra Napoli o Lazio dovesse vincere la Champions senza riuscire a piazzarsi in campionato tra le prime quattro (o 5 in caso di Italia prima nel ranking Uefa). In questo caso, infatti, la squadra vincitrice del torneo accederebbe alla Champions senza escludere nessuno degli altri 4 o 5 club di Serie A già qualificati in base alla classifica.

Discorso simile per il settimo slot. In questo caso una tra Milan, Roma e Atalanta dovrebbe vincere l'Europa League e non classificarsi in campionato tra le prime quattro (o 5 in caso di Italia prima nel ranking Uefa). Ipotesi difficile considerando tutti gli incastri e l'attuale classifica del campionato italiano, ma da registrare.