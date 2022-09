Champions: Napoli-Rangers si gioca mercoledi, ma resta su Canale 5

© Getty Images

Rangers-Napoli cambia giorno, ma resta sempre su Canale 5. La gara, valida per la seconda giornata di Champions League, rinviata di 24 ore per la morte della Regina Elisabetta sarà comunque visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it. Dall’ Ibrox Stadium di Glasgow va in scena la super sfida tra gli scozzesi allenati da Giovanni van Bronckhorst che hanno perso contro l’Ajax nella prima giornata e il Napoli di Spalletti che ha trionfato contro il Liverpool. La telecronaca del match è affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Roberto Cravero.