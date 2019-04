Champions, Mourinho la tira a CR7 e Messi: "Non mi stupirei se Juve e Barcellona uscissero"

15/04/2019

Josè Mourinho avverte (o la tira) Juventus e Barcellona. Intervistato da 'Russia Today' in vista dei ritorno dei quarti di Champions League, il tecnico portoghese ha spiegato di aspettarsi delle sorprese. I bianconeri ospitano l'Ajax dopo l'1-1 di Amsterdam, i blaugrana il Manchester United dopo aver vinto ad Old Trafford 1-0, ma per lo Special One Juve e Barça hanno solo "un leggero vantaggio e non mi sorprenderebbe se una uscisse, o magari entrambe".



"I risultati dimostrano che tutti hanno una possibilità. Nessuno affronta la gara di ritorno pensando 'è fatta, siamo passati' o 'è impossibile qualificarci'". Interpellato, poi, sul pronostico della sfida tra Manchester City e Tottenham, Mourinho ha invece premiato il poco amato Pep Guardiola: "E' davvero molto, molto difficile. Dico City ma con molti dubbi. Il Tottenham può farcela. Sarà una partita difficile".