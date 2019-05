Champions, Messi eliminato: Ezio Greggio punzecchia Balotelli

08/05/2019

Dopo la gara di andata al Camp Nou e la magistrale punizione di Leo Messi , Mario Balotelli aveva celebrato la Pulce su Instagram invitando i propri follower a non paragonarlo "al numero 7 della Juve" , ma dopo l'epilogo della gara di ritorno e la prestazione dell'argentino ad Anfield, Ezio Greggio, noto tifoso juventino, ha punzecchiato l'azzurro attraverso i propri canali social: "Liverpool fantastico: a quelli del Barcellona li ha “ Messi “ al tappeto! Cosa dicevi @FinallyMario ... non sento bene...".

LA RISPOSTA DI SUPERMARIO

L'attaccante del Marsiglia ha risposto alla 'provocazione' pubblicando una storia sul proprio profilo Instagram: "Messi rimane un giocatore non di questo pianeta malgrado la brutta e difficilissima partita di questa sera. Ronaldo rimane il giocatore più forte di questo pianeta malgrado non aver giocato la semifinale.. il resto sono solo chiacchiere insensate e cattiverie. Non si può prendere in giro o dire cattiverie contro questi due per una partita giocata male o una qualificazione mancata o una sconfitta...sarebbe da pazzi. Good night".